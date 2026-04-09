Fiesta de cumpleaños de Camila y Mauricio Sarabia en Monclova

En un ambiente lleno de color, risas y momentos inolvidables, los pequeños Camila Sarabia Lozano y Mauricio Sarabia Lozano celebraron juntos un cumpleaños muy especial. Camila festejó sus 7 años de vida, mientras que su hermanito Mauricio cumplió 3, convirtiendo la ocasión en una emotiva doble celebración familiar.

Los padres, Manuel Sarabia y Brenda Lozano, se desvivieron para organizar un encantador festejo cuidando cada detalle para que sus hijos disfrutaran al máximo de un día mágico rodeados de cariño.

Acompañando a los festejados estuvieron sus abuelitos paternos, Rosa Elena Dávila y Abilio Lafuente, así como sus abuelos maternos, Silvestre Lozano y Maritza Cantú, quienes no dejaron de consentir y apapachar a los pequeños durante toda la celebración.

También compartieron este alegre momento sus tíos, Reynaldo Sarabia y Marlene López, quienes se sumaron a las felicitaciones y buenos deseos. De manera especial, los padrinos Alma Salinas y Aldo Magno estuvieron presentes, demostrando el gran cariño que sienten por Camila y Mauricio.

Las mañanitas, regalos y abrazos no faltaron en esta celebración donde invitados y cumpleañeros convivieron en una tarde llena de sonrisas, juegos y momentos que serán recordados de por vida en todos.