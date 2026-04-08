Adriana Pérez recibe amor y consejos en su baby shower

Un emotivo baby shower se realizó en honor a Adriana Pérez, quien se encuentra en la feliz espera de su hijo, Carlos Alfonso, previsto para nacer el próximo 27 de abril.

La cita tuvo lugar en un salón de eventos sociales donde familiares y amistades cercanas acudieron para compartir este momento tan especial.

La reunión fue cuidadosamente organizada por Ludivina Galindo, suegra de la futura mamá, quien se encargó de cada detalle para hacer de la celebración un evento inolvidable.

Acompañando a Adriana, estuvieron presentes su mamá, Rosy Ramírez, así como el orgulloso papá, Ulises Galindo, quienes se mostraron emocionados por la próxima llegada del nuevo integrante de la familia.

Durante la celebración también se contó con la presencia de las tías Galindo: Francisca, Lety y Alejandra, además de las abuelitas Anastacia Almanza y Cristina Moreno, quienes compartieron consejos, buenos deseos y muestras de cariño para la futura mamá.

Entre las invitadas destacaron Juany Ballesteros, Socorro, Blanca y Ana, quienes disfrutaron de una agradable convivencia, juegos y una deliciosa merienda, en un ambiente lleno de afecto y buenos deseos.