Baby Shower para Jenifer Macías en Espera de su Varoncito

Será varoncito el próximo integrante de la familia que Jenifer Macías dará a luz en próximas fechas, razón por la cual le organizaron un baby shower en su honor.

Su suegra fue la que se encargó de organizar todos los detalles para extender la invitación a la familia y amistades para que compartieran dicho acontecimiento y asistieran al festejo.

Los invitados acudieron para felicitar a Jenifer y desearle lo mejor, además de llevarle regalos para ella y el futuro bebé que para el mes de noviembre estará en brazos de su mamá y su padre Fernando Falcón.

Las asistentes convivieron en una especial tarde donde divertidas dinámicas, merienda y conversaciones fueron parte del festejo.