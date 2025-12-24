Familia y amigos festejan el baby shower de Abril del Bosque en diciembre

En un ambiente lleno de alegría y emotivos momentos, se llevó a cabo un hermoso baby shower para celebrar la próxima llegada de la pequeña Arianna Geraldine, quien nacerá este próximo mes de diciembre.

La futura mamá, Abril del Bosque, fue la festejada principal del evento, donde recibió múltiples muestras de cariño, buenos deseos y lindos obsequios para la esperada bebé.

La celebración fue organizada con esmero por su mamá, Lirio del Bosque, quien cuidó cada detalle y compartió la alegría de su hija con familiares y amistades más cercanas en una reunión realizada en un exclusivo salón de eventos de la localidad.

Acompañando a la festejada estuvo su hermano, Anthony, así como su prima Valeria del Bosque. También estuvieron presentes su tía Mirna y su prima Ximena, y la abuelita materna María Sáenz, quienes compartieron la felicidad de la familia en esta etapa tan especial.

No faltaron las amigas cercanas de Abril, Ruby, Michell y Alejandra, quienes se sumaron a la celebración con entusiasmo y buenos deseos, disfrutando con las asistentes de una espléndida tarde donde no faltaron las sonrisas, charlas e importantes consejos para la futura mamá.