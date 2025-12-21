Gaby y Valentina disfrutan su séptimo cumpleaños en una fiesta inolvidable

En un ambiente lleno de alegría y diversión, Gaby y Valentina celebraron su séptimo cumpleaños con una emotiva fiesta donde familiares y amigas se reunieron para compartir un día muy especial.

Las festejadas estuvieron acompañadas por sus papás, Saida y Valentín, quienes cuidaron de los pormenores para que la celebración fuera inolvidable. También estuvieron presentes los abuelitos paternos, Mariza y Valentín, así como los abuelitos maternos, Ervey y Elsa, quienes disfrutaron felices del festejo.

Durante la fiesta, las cumpleañeras convivieron con sus invitadas, participaron en juegos y disfrutaron de momentos llenos de sonrisas, música y sorpresas, además de recibir abrazos y regalos que encantaron a las cumpleañeras.

La tarde se consumió entre una merienda y antojitos, donde también la piñata y las bolsitas no faltaron para los niños que grabaron muchos recuerdos que quedarán grabados en la memoria de todos los asistentes.