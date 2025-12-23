Contactanos

Grupo KAMAR celebra la unidad familiar con canastas navideñas

La Directora del Grupo Industrial KAMAR, Laila Kamar, encabezó la emotiva entrega de canastas navideñas a sus empleados en Monclova.

Carlos Herrera
Por Carlos Herrera - 23 diciembre, 2025 - 06:06 p.m.
Emotivos momentos fueron encabezados por la Directora del Grupo Industrial KAMAR, contadora Laila Kamar, quien estuvo acompañada de sus hijos Laila Sofía Garza Kamar, Ricardo Garza Kamar y Salvador Kamar, en la entrega de canastas navideñas a empleados y trabajadores pertenecientes al Grupo, reforzando el mensaje de unidad familiar que distinguió el evento.

Los directivos acudieron personalmente a esta significativa a cada empresa que conforman el grupo: Gasolineras Full and Go, COIMSA, Periódico La Voz, Mercantil Monclova y la Agencia Chirey, sumándose al reconocimiento al compromiso de su personal, quienes también tuvieron la oportunidad de expresar su compromiso y gratitud por la atención.

Durante su mensaje, la directora compartió palabras de amor a la familia, respeto y perdón, agradeciendo a cada colaborador por hacer frente a las dificultades que tuvieron como empresa, destacando la importancia del trabajo en equipo y la solidaridad. Asimismo, exhortó a los presentes a convivir y fortalecer los lazos con sus familias y amistades durante esta temporada.

Las canastas entregadas consistieron en un completo paquete para elaborar una carne asada familiar, que incluyó carne selecta, salchichón, refrescos, tortillas y carbón suficiente para cada familia, gesto que fue recibido con gratitud y alegría por los trabajadores.

Con esta acción, el Grupo Industrial KAMAR reafirma su compromiso humano y social, fortaleciendo los valores que lo distinguen dentro de la comunidad.

