Grupo KAMAR celebra la unidad familiar con canastas navideñas

Emotivos momentos fueron encabezados por la Directora del Grupo Industrial KAMAR, contadora Laila Kamar, quien estuvo acompañada de sus hijos Laila Sofía Garza Kamar, Ricardo Garza Kamar y Salvador Kamar, en la entrega de canastas navideñas a empleados y trabajadores pertenecientes al Grupo, reforzando el mensaje de unidad familiar que distinguió el evento.

Los directivos acudieron personalmente a esta significativa a cada empresa que conforman el grupo: Gasolineras Full and Go, COIMSA, Periódico La Voz, Mercantil Monclova y la Agencia Chirey, sumándose al reconocimiento al compromiso de su personal, quienes también tuvieron la oportunidad de expresar su compromiso y gratitud por la atención.

Durante su mensaje, la directora compartió palabras de amor a la familia, respeto y perdón, agradeciendo a cada colaborador por hacer frente a las dificultades que tuvieron como empresa, destacando la importancia del trabajo en equipo y la solidaridad. Asimismo, exhortó a los presentes a convivir y fortalecer los lazos con sus familias y amistades durante esta temporada.

Las canastas entregadas consistieron en un completo paquete para elaborar una carne asada familiar, que incluyó carne selecta, salchichón, refrescos, tortillas y carbón suficiente para cada familia, gesto que fue recibido con gratitud y alegría por los trabajadores.

Con esta acción, el Grupo Industrial KAMAR reafirma su compromiso humano y social, fortaleciendo los valores que lo distinguen dentro de la comunidad.