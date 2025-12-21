Alumnos de la escuela Sara Múzquiz celebran su Festival Navideño

Con gran entusiasmo y espíritu festivo, alumnos de la escuela Sara Múzquiz llevaron a cabo su tradicional Festival Navideño, donde cada grupo presentó una colorida coreografía alusiva a la temporada decembrina.

Los estudiantes de primer año interpretaron 'Rodolfo el Reno'; segundo grado presentó 'Las Galletas de Jengibre'; tercer año llenó el escenario con 'La Piñata'; cuarto grado deleitó al público con 'El baile de Santa Claus' y 'Santa llegó a la ciudad'; quinto grado participó con 'El Arbolito de Navidad'; y sexto grado cerró con 'El Taller de Santa'.

Durante el evento, los niños cantaron, bailaron y convivieron en un ambiente lleno de alegría. El vestuario, acorde a la temática navideña, fue elaborado con dedicación por los padres de familia, aportando un toque especial a cada presentación.

Además, los alumnos realizaron manualidades y casitas navideñas, adornadas con luces de colores, las cuales formaron parte de la decoración del festival, resaltando la creatividad y el trabajo en equipo de la comunidad escolar.

El Festival Navideño fue una celebración que fortaleció la convivencia y dejó gratos momentos entre alumnos, maestros y familias.