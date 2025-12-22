Victoria Dariana celebra su cumpleaños en una emotiva fiesta familiar

Rodeada del cariño de su familia y seres queridos, la pequeña Victoria Dariana fue festejada recientemente en una alegre celebración organizada en su honor, donde no faltaron las sonrisas, los buenos deseos y los momentos especiales.

Sus papás, Josué Ramírez y Ximena Villanueva, se mostraron muy contentos de acompañarla en esta fecha tan significativa, al igual que su hermanito Emmanuel, quienes compartieron en familia este acontecimiento.

La cita fue en un exclusivo salón de eventos infantiles donde los invitados le cantaron las mañanitas, sin faltar los abrazos, buenos deseos y bonitos regalos.

La celebración contó con la presencia de la tía Guadalupe Ramírez; la abuelita materna Lorena Castillo; y los abuelitos paternos Estrella Olveda y José Ramírez, además de los padrinos Felipe Hernández y Juanita Estrada que se unieron a las felicitaciones, compartiendo este momento especial con la familia.

Sin duda fue una tarde llena de conmovedores momentos que quedarán grabados en las memorias de los asistentes.