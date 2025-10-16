Cena de Camaradería une a Excolegas de FUMOSA en Noche Especial

Momentos agradables de camaradería disfrutaron excompañeros de trabajo de la extinta empresa FUMOSA quienes se reunieron por cuarta vez consecutiva para compartir y recordar anécdotas y momentos que fueron parte de su vida laboral.

La sombra de frondosos nogales, un nutrido y verde pasto, destacaban la bonita arquitectura de una cabaña que fueron el escenario de las charlas y sonrisas de los 62 excolegas de trabajo que disfrutaron de una suculenta cena de cazuelas, finas bebidas y buena música, que estrecharon más sus lazos de amistad.

Los organizadores German Medrano, Juan Sánchez y Rolando Cárdenas se encargaron de los pormenores para que los asistentes disfrutaran al máximo de un ambiente bohemio que tuvo lugar en la Quinta Oralia donde plasmaron dichos momentos en una tradicional foto grupal.