Ceremonia de titulación 2025: Un hito en la Universidad Vizcaya de las Américas

Con orgullo y alegría, graduandos recibieron su título que avala la culminación de su esfuerzo y dedicación dedicados a sus estudios académicos en la Universidad Vizcaya de las Américas.

El último pase de lista fue realizado en un magno evento en el teatro de la ciudad, donde los graduandos fueron acompañados por su familia y amistades para ser testigos de tan importante momento de sus vidas.

Cada uno de ellos recibió su título ante la presencia de sus maestros y autoridades civiles en una elegante y excelsa ceremonia en la que fueron felicitados y motivados a poner en alto su persona, profesión y su universidad.

Al final de la ceremonia, la nueva generación 2025 de licenciados en Administración de Empresas, Comercio Internacional, Contaduría Pública, Criminología, Derecho, Educación y Psicología, ataviados con sus largas togas, lanzaron su birrete al aire como símbolo de su alegría y triunfo, listos para hacer frente a los desafíos como nuevos profesionales en su ramo.