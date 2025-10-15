César Lozano conquista a Monclova con su conferencia 'Felizmente imperfectos'

Monclova, Coah. – Con un lleno total en el Teatro de la Ciudad, el reconocido conferencista César Lozano conquistó nuevamente al público monclovense con su carisma, humor y mensaje positivo, al presentar su conferencia "Felizmente imperfectos", en un evento con causa organizado por el Banco de Alimentos Cáritas de la Región Siderúrgica.

El encuentro cumplió con su doble propósito: inspirar y motivar a la comunidad, al tiempo que recaudó fondos destinados a fortalecer los programas de ayuda humanitaria que Cáritas realiza en beneficio de las familias más necesitadas, en el marco del Día Mundial de la Alimentación.

Durante poco más de dos horas, el doctor Lozano mantuvo cautivados a los asistentes, quienes participaron con risas, reflexiones y comentarios, generando un ambiente de alegría, empatía y conexión emocional.

En su mensaje, el conferencista abordó la importancia de aceptarse a uno mismo con todas sus imperfecciones, reconociendo que el crecimiento personal comienza con la autoestima y el amor propio. "No se trata de promover la mediocridad —afirmó—, sino de aprender a valorarse, a disfrutar lo que se es y a buscar siempre la mejor versión de uno mismo, sin caer en la exigencia excesiva que lleva al agotamiento o la frustración."

Al cierre del evento, César Lozano expresó su agradecimiento al público y reiteró su compromiso con la causa de Cáritas, organización con la que colabora como voluntario. "Siempre que me inviten, regresaré con gusto para seguir apoyando esta labor tan noble que transforma vidas", señaló entre aplausos.