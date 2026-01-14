Emotiva celebración de XV años de Bárbara Tovar en Monclova

Con una emotiva ceremonia religiosa celebrada en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, dio inicio la celebración en honor a la joven Bárbara Lidieth Tovar quien cumplió sus XV años de vida.

Acompañándola con orgullo estuvieron sus padres, Pedro Tovar y Ninfa Madrid, quienes estuvieron a su lado en el altar para agradecer al creador por permitirles compartir la alegría de esta fecha tan especial con la familia y sus amistades más allegadas.

Entre los presentes estuvieron sus abuelitos paternos, Demetria Maldonado y Teófilo Tovar; sus tíos Susano Torres y Ericka Lara, así como su hermano Lucio Emiliano, quien no dejó de mostrarle su apoyo y afecto. La familia Soto Tovar se unió a los festejos, fortaleciendo los lazos familiares en esta memorable ocasión quienes compartieron la alegría de este importante acontecimiento.

La bella quinceañera estuvo rodeada de sus amigas Yudany, Odalys, Alejandra y Yaneth, quienes compartieron momentos de alegría y amistad, además de sus primos Julio y Alfredo, quienes formaron parte importante de la celebración.

Abrazos, regalos y efusivas muestras de cariño recibió Bárbara Lidieth, quien se mostró encantada en la gran recepción donde una cena-baile enmarcó los conmovedores momentos, alegría, sorpresas y toda una gran velada que se quedará en la memoria de los asistentes.