Emotivo bautismo de Antonio Yadiel de la Cruz en La Salle

Un día muy especial tuvo lugar para la familia de Antonio Yadiel de la Cruz Vargas, quien recibió su primer sacramento acompañado por sus seres queridos.

La ceremonia de bautismo se realizó en la parroquia San Juan Bautista de La Salle, donde inició formalmente su camino dentro de la fe católica.

Durante la ceremonia estuvo acompañado por sus papás, Antonio de la Cruz Correa y Yuridia Vargas Peña, quienes participaron con emoción en este significativo momento familiar.

También estuvo presente su hermanita, Aitana de la Cruz Vargas, quien compartió con alegría este día especial para Antonio Yadiel.

Como madrina participó Rosa María Vargas Peña, quien asumió con cariño el compromiso de acompañar al pequeño en su formación espiritual.

Entre los familiares que estuvieron presentes destacaron sus primos Angy Castillo Vargas y Sergio Castillo Vargas.

La celebración reunió también a sus abuelitas, Cecilia Peña Briseño, abuela materna, y Juana María Correa, abuela paterna, quienes disfrutaron de este importante acontecimiento familiar.

Con muestras de cariño y buenos deseos, familiares y seres queridos acompañaron a Antonio Yadiel en esta fecha que quedó como un recuerdo especial para toda la familia.