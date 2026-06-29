Ailani San Miguel celebra su primer cumpleaños y bautizo

Tierna, sonriente y rodeada del cariño de sus seres queridos, la pequeña Ailani Elizabeth San Miguel Romero protagonizó una emotiva celebración con motivo de su primer cumpleaños y la recepción del sacramento del bautizo, acontecimiento que reunió a familiares y amigos para compartir este significativo momento.

Los principales anfitriones del festejo fueron sus padres, Christian Antonio San Miguel González y Aleida Damaris Romero Villarreal, quienes agradecieron las muestras de afecto y los buenos deseos recibidos para su hija durante esta doble celebración.

Como padrinos participaron Verónica Villarreal y Alfredo López, quienes además son abuelos maternos de la festejada y la acompañaron durante la ceremonia religiosa, refrendando su compromiso espiritual.

Al festejo también asistieron los tíos Alejandra González y Gilberto Villarreal; Sofía San Miguel y la bisabuela Graciela Gómez; los abuelos paternos Claudia Sandoval y Antonio San Miguel; así como la bisabuela Andrea Rodríguez, quienes compartieron este acontecimiento familiar.

La celebración continuó con la convivencia entre los integrantes de la familia Acuña, la familia Villarreal, las tías Sandra y Joselyn, además de Alejandra Esquivel, quienes acompañaron a la homenajeada en un ambiente de alegría y unión familiar.