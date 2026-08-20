Emotiva ceremonia matrimonial de Evelyn Solís y Daniel Ábrego en Santa Ana

Evelyn Solís y Daniel Ábrego inician una nueva etapa juntos al celebrar su enlace matrimonial en una conmovedora ceremonia realizada en la Capilla de Santa Ana, donde estuvieron acompañados por sus seres queridos.

Los novios recibieron las bendiciones en este día especial, rodeados por sus respectivas familias, quienes compartieron con ellos la alegría de verlos dar este importante paso en sus vidas.

Por parte del novio estuvieron presentes sus padres, Mónica Valdez y David Ábrego, así como sus abuelos maternos, María Santos Hernández de Valdez y José Valdez.

La novia estuvo acompañada por sus padres, Javier Solís y Evelyn Villasana, además de sus abuelitos paternos, Teodoro Solís González y Evangelina Linares Torres.

Las damas también participaron en esta celebración, contribuyendo con su presencia a hacer aún más especial el encuentro que reunió a familiares y amigos para celebrar el amor de Evelyn y Daniel.

Dicho acontecimiento fue festejado en una elegante recepción, donde los nuevos esposos compartieron su alegría con los invitados, quienes los felicitaron, les desearon lo mejor y aprovecharon una cena-baile para disfrutar una inolvidable velada.