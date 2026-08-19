Dafhnne Pecina celebra sus 15 años en misa: un emotivo evento familiar

Con una emotiva misa celebrada en la parroquia de San Antonio de Padua, Dafhnne Jaquelinn Pecina dio gracias por sus primeros 15 años de vida, acompañada por sus seres queridos.

Durante la ceremonia, la quinceañera estuvo junto a sus padres, Jonathan Enrique Pecina Cordero y Guadalupe Izamar Barajas Espinoza, quienes compartieron con ella este significativo momento.

También estuvieron presentes su hermana Germajony, sus abuelitos paternos Arturo Pecina Coronado y San Juanita Cordero Vega, así como integrantes de la familia Cortez Pecina.

Como padrinos de este importante acontecimiento participaron Dalila Ortega y Valentín Herrera, quienes acompañaron a Dafhnne en esta nueva etapa de su vida.

La celebración reunió a familiares y seres queridos, quienes expresaron sus mejores deseos para la joven en el inicio de una etapa llena de ilusiones, proyectos y nuevas experiencias.