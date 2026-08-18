Celebran primera edición de "Brillando Juntos"

Con el propósito de reconocer el esfuerzo académico y contribuir a la educación de niños y jóvenes, se realizó la primera edición de "Brillando Juntos 2026", evento organizado por Grupo LK, integrado por las empresas Gas Total, Sika Construcciones, Energy Point, Creevo Capital y LK Proyect.

Bajo el lema "Juntos construimos futuros", la presidenta del grupo, Lulú Kamar, encabezó la ceremonia, acompañada por sus hijos, Edgar Gabriel, Isabela y Victoria Sierra Kamar y su mamá Lourdes Gómez.

Durante el evento se entregaron becas escolares a más de 300 alumnos de primaria, secundaria y preparatoria, quienes cumplieron con el requisito de contar con un promedio igual o superior a 9.0.

Como reconocimiento especial a quienes alcanzaron la excelencia académica con una calificación perfecta de 10, se entregaron computadoras acompañadas de su respectiva impresora, como estímulo a su dedicación y desempeño escolar.

La jornada también incluyó la rifa de un escritorio y una silla entre los estudiantes becados, agregando un momento de emoción y expectativa entre los asistentes.

La primera edición de "Brillando Juntos" contó con el patrocinio de MF Coordinadora, Baluni Boutique, Agua Purificada La Purísima, Vaquero Helados, Transporte Empresarial García, OffiCenter, RA&VI Eventos, Elotes Ochoa y SILO, empresas que compartieron el mensaje "Juntos construimos un mejor mañana".

Como parte de esta iniciativa, integrantes de la comunidad de Grupo LK también se sumaron con la donación de útiles escolares, prendas de vestir, calzado, mochilas, juguetes y snacks, ampliando el alcance del apoyo otorgado a las familias participantes.

Con esta primera edición, "Brillando Juntos" se presentó como una iniciativa orientada a reconocer la excelencia académica y fortalecer el compromiso de la comunidad empresarial con la educación, apostando por las nuevas generaciones y por la construcción de mejores oportunidades para su futuro.