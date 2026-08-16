Emotiva misa de acción de gracias para Itzel García Melchor en su XV años

Con gran ilusión y rodeada del cariño de sus seres queridos, Itzel García Melchor celebró sus XV años, una fecha especial que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida.

Como parte de esta significativa celebración, la quinceañera acudió a la iglesia de San Antonio de Padua, donde participó en la misa de acción de gracias acompañada por sus familiares.

En este día tan especial estuvieron presentes sus papás, Dulce Melchor y Alexis Vega, quienes compartieron con orgullo la alegría de ver a su hija llegar a esta importante etapa.

Itzel también recibió el cariño de sus hermanos, Santino García Melchor, Sebastián Vega Melchor y Emiliano Vega, así como de sus abuelitos, Jorge Melchor Ojeda y Tomacita Aguayo.

De manera especial la acompañó su tía madrina, Gina Melchor, quien compartió con ella este emotivo acontecimiento.

Posteriormente, una elegante recepción llena de sorpresas, muestras de cariño y conmovedores momentos llenó una inolvidable velada en la que Itzel se mostró encantada por tan significativos detalles para ella.