Mery García celebra su baby shower en compañía de su familia

Con gran ilusión y rodeada del cariño de sus familiares, Mery García disfrutó de una emotiva celebración con motivo de la próxima llegada de su primera hija, Carolina, quien está prevista para nacer durante el mes de septiembre.

La futura mamá compartió este especial momento junto a su esposo, Juan Méndez, papá de la pequeña, con quien espera con entusiasmo la llegada de la nueva integrante de la familia.

La celebración fue organizada por Luisa, mamá de Mery, y Leo, tío de la futura mamá, quienes cuidaron cada detalle para ofrecer a la festejada una agradable convivencia.

Entre los asistentes estuvieron también Luisa, abuelita de Carolina, y Juan de Dios, abuelo de la pequeña, quienes expresaron su alegría ante la próxima llegada de su nieta.

La familia de la futura bebé se mostró especialmente emocionada, incluyendo a sus bisabuelos, Pedro y Tere, quienes esperan con cariño conocer a la nueva integrante.

También acompañaron a Mery en esta celebración Carlos Malacara y Leo, así como Virginia Castro, suegra de la futura mamá, quienes se sumaron a los buenos deseos para la familia.

La reunión transcurrió entre amenas charlas, muestras de cariño y felicitaciones para Mery y Juan, quienes cuentan ya los días para recibir a Carolina y comenzar juntos esta nueva etapa como padres.