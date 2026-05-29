Nancy Contreras y Carlos Soto celebran su matrimonio en ceremonia elegante

Nancy Esmeralda Contreras y Carlos Iván Soto expresan su consentimiento para aceptarse como esposos en una elegante ceremonia donde reinó el amor y el cariño. Familiares y amistades cercanas se reunieron para acompañarlos en uno de los momentos más importantes de sus vidas. Los conmovedores momentos surgieron cuando Nancy y Carlos, tomados de la mano y cruzando sus miradas, dijeron 'sí, acepto'. Posteriormente, grabaron sus firmas en el acta ante el juez, formalizando su matrimonio.

La ceremonia de matrimonio de Nancy y Carlos fue un evento lleno de amor y alegría, donde familiares y amigos compartieron momentos inolvidables. La feliz pareja compartió este significativo acontecimiento rodeada de sus seres queridos, entre ellos la familia Haro Roque, así como las amigas de la novia, Fernanda Ramírez y Arlene Arroyo, quienes formaron parte especial de la celebración y disfrutaron de una agradable convivencia junto a los recién casados.

Los padres de la pareja, Yuridia Zapata e Hilario Contreras, así como Martha Mireles y Oscar Soto, se mostraron orgullosos de ver consolidado este nuevo capítulo en la vida de sus hijos. También estuvieron presentes los tíos Mauro y Alejandrina, quienes se unieron a los buenos deseos para la pareja y compartieron con los presentes una especial y cálida velada en el marco de una cena-baile.