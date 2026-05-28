San Juanita Luna celebra su baby shower en Coahuila

La ilusión y alegría reinó en el ambiente donde San Juanita Luna protagonizó un emotivo baby shower en honor ante la próxima llegada de su segundo bebé, un niño que nacerá en el mes de junio y llevará por nombre Juan Carlos.

Familiares y amistades se reunieron para felicitar a la futura mamá, compartir buenos deseos y disfrutar de una tarde especial llena de alegría, detalles decorativos y momentos memorables en espera del nuevo integrante de la familia.

La celebración fue organizada por sus tías Karla Luna y Dulce Luna, quienes prepararon cada detalle para consentir a San Juanita en esta importante etapa de su vida. Acompañándola estuvieron también su mamá, María García Mireles; su suegra, Iliana Quiñones; su tía Laura Bortoni; su tía Irma García; su cuñada Johana Ramos; así como su abuela Irma Mireles.

También compartieron la dicha de la futura mamá sus cuñadas Shaida e Ileana, además de sus familiares Norma Quiñones y Estefanía Quiñones, quienes compartieron la alegría de la festejada en medio de una merienda y juegos que le dieron color a la tarde y consintieron a San Juanita.