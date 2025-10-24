Fiesta infantil de Ángela García: Cumpleaños inolvidable

Muy contenta y consentida estuvo Ángela García en la fiesta que le organizaron en su honor para celebrarle sus 8 años de vida cumplidos.

Rodeada de su familia y sus amiguitos, a la cumpleañera le cantaron las mañanitas junto a su pastel y regalos que le llevaron.

Sus padres Emily Segura y Hugo García se desvivieron para darle a su hija un día muy especial y divertido junto a sus seres queridos que asistieron al salón de eventos infantiles y le mostraron su cariño con abrazos.

Ricos antojitos, merienda, piñata y show para niños no faltaron esa tarde en que los asistentes compartieron gratos y divertidos momentos con la festejada.

Estuvieron presentes en la fiesta su abuelita paterna Magda Hernández; sus abuelitos maternos Juanita Catillo y Luis Martínez; tíos y primos que acompañaron a Ángela y la consintieron.