Ceremonia matrimonial une a Yovana y Raziel en amor

Tomados de la mano y cruzando sus miradas, ante Dios, sus familias y amistades, Yovana y Raziel expresaron su consentimiento de aceptarse como esposos, iniciando así un nuevo capítulo en sus vidas.

La misa fue celebrada en la iglesia Santiago Apóstol donde estuvieron presentes los padres de la novia Rosaelba Cabriales y Juan Alberto Aguilar; los padres del novio Alejandra Elizabeth Briones y Juan Alfredo Moreno, quienes fueron testigos de tan conmovedores e importantes momentos de sus hijos.

Posterior a la misa, Yovana y Raziel cumplieron ante la sociedad al estampar sus firmas en el acta de matrimonio ante el juez civil donde Valentín Martin Godínez y Yahaira Elizabeth Aguilar fungieron como testigos de parte de la novia; Cecilia Villastrigo y Alberto Briones por parte del novio, quienes firmaron también para dar fe del enlace matrimonial.

Los aplausos, júbilo y alegría surgieron al finalizar la ceremonia del civil cuando Yovana y Raziel fueron declarados marido y mujer, recibiendo abrazos y felicitaciones de parte de la familia y amistades, quienes compartieron su alegría en una cena-baile llena de gratas sorpresas, divertidos y especiales momentos que quedaron grabados en recuerdos de los nuevos esposos.