Laura Fuentes celebra su despedida de soltera rodeada de familia

Entusiasmada y rodeada del cariño de sus seres queridos, Laura Verónica Fuentes García disfrutó una emotiva despedida de soltera, organizada especialmente para celebrar la próxima etapa que emprenderá junto a su prometido.

La celebración fue organizada por su mamá, Alma García Estrada, quien cuidó cada detalle para consentir a la futura novia y ofrecerle una agradable reunión en compañía de familiares y amigas.

La cita fue en un salón de eventos sociales donde la futura esposa estuvo acompañada por su hija, Alejandra Carranza, así como por su prometido, Brandon Sendejo, quien también formó parte de esta especial celebración.

Entre las invitadas estuvieron sus cuñadas, Alondra y Dulce Sendejo, además de su concuña, Nadia Salazar, quienes compartieron con la festejada los buenos deseos por su próxima boda. También estuvieron presentes su suegra, Olga García, y Gloria, esposa de su suegro, quienes se sumaron a la celebración y expresaron su cariño a Laura Verónica.

La futura novia disfrutó además de la compañía de sus damas, Flor, Claudia, Deyanira, Alejandra y Abigail, quienes hicieron aún más especial la convivencia. Primas, tías y demás familiares también acudieron a la reunión para acompañar a Laura Verónica en este significativo momento, entre felicitaciones, muestras de afecto y buenos deseos para su futura vida matrimonial.