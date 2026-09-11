Carolina Zamora y su inolvidable fiesta de XV años con familiares y amigos

Carolina Zamora Ortiz lució radiante y emocionada durante la celebración de sus XV años, una fecha especial que compartió con sus seres queridos en una elegante recepción.

La joven estuvo acompañada por sus padres, Olga Mirna Ortiz Blanco y Roberto Carlos Zamora Torres, quienes se mostraron orgullosos de celebrar junto a ella esta importante etapa de su vida.

Entre los invitados estuvieron sus abuelitos maternos, Oscar Ortiz y María del Carmen Blanco, así como sus abuelitos paternos, Margarito Zamora y María Isidra, además de familiares y amigos que acudieron para felicitarla.

Durante la recepción, Carolina fue presentada en sociedad ante sus invitados, quienes fueron testigos de uno de los momentos más emotivos de la noche: su primer vals junto a su padre, con quien compartió este significativo instante.

Posteriormente, se realizó un brindis en honor de la quinceañera, donde sus seres queridos levantaron sus copas para desearle felicidad, éxito y prosperidad en esta nueva etapa de su vida.

La celebración continuó entre felicitaciones, fotografías y momentos de alegría, en una velada enmarcada por una cena baile que Carolina recordará siempre.