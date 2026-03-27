Emotiva celebración de Bodas de Plata de Sandra Pecina y Omar Rodríguez

El amor, la alegría y emotivos recuerdos reinaron en el ambiente donde Sandra Elizabeth Pecina y Omar Rodríguez celebraron sus Bodas de Plata, conmemorando 25 años de feliz matrimonio. La especial ocasión reunió a familiares y amigos cercanos, quienes fueron testigos de la sólida unión que la pareja ha construido a lo largo de los años.

Sus hijos, Randy e Ingrid, compartieron este significativo momento, acompañando con orgullo a sus padres en tan importante celebración. También estuvieron presentes Randy Rodríguez y su esposa Stephanie Gómez, quienes se sumaron a las muestras de cariño hacia los festejados. Entre los invitados destacaron los primos Aracely Alonso y Roberto Martínez, así como los padres de la novia, Isaís Pecina Vázquez y María Luisa Treviño, quienes no ocultaron su emoción al ver consolidado el amor de su hija.

La celebración contó además con la presencia del hermano de la novia, Juan Antonio Pecina, junto a Perla Moreno, así como del hermano del novio, Rolando Rodríguez, y su esposa Isabel Zoraida Solórzano, quienes compartieron momentos de alegría y fraternidad. Durante la velada, los asistentes disfrutaron de una cálida convivencia en la que no faltaron los buenos deseos, abrazos y anécdotas que evocaron la historia de amor de Sandra Elizabeth y Omar, todo ello acompañado de música, baile y una exquisita cena.