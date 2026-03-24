Keila Domínguez Padilla celebra su presentación en sociedad en elegante evento

En un ambiente lleno de elegancia y alegría, la joven Keila Domínguez Padilla celebró un momento muy especial al presentarse en sociedad, rodeada del cariño de familiares y amigos.

La celebración dio inicio con una emotiva misa de acción de gracias en la Iglesia Santiago Apóstol, donde Keila estuvo acompañada por sus orgullosos padres, Héctor Alfonso Domínguez García y Keila Nallely Carmin Padilla Suárez, quienes agradecieron por esta significativa etapa en la vida de su hija.

Posteriormente, se ofreció una distinguida recepción en un salón finamente decorado en tonos rosas. Un hermoso vestido del mismo color lució la festejada, armonizando con los arreglos florales, el pastel y cada detalle del lugar, creando una atmósfera delicada y sofisticada.

Durante la velada, Keila protagonizó uno de los momentos más esperados al presentar su coreografía junto a sus chambelanes de honor, robándose los aplausos de los asistentes. Más tarde, se llevó a cabo el tradicional brindis, seguido de una animada cena-baile que mantuvo a los invitados disfrutando de una noche inolvidable.

Entre los asistentes destacaron su abuela Paula Suárez, su bisabuela Margarita Rodríguez, su tío Raúl Padilla, así como la familia Padilla Hernández. También estuvieron presentes sus padrinos Karina Suárez y Gilberto Vázquez, quienes compartieron con emoción este importante acontecimiento.