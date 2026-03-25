Futura mamá Mónica Sabala recibe cariño en su baby shower

Abrazos, regalos, buenos deseos y detalles encantadores recibió la futura mamá Mónica Sabala Rodríguez celebró un emotivo baby shower en honor a la próxima llegada de su bebé, Julio César García Sabala, quien nacerá en el mes de abril.

La cita fue en un salón de eventos sociales donde acudieron familiares y amistades cercanas, quienes acompañaron a Mónica en esta etapa tan especial de su vida. El orgulloso papá, Julio César García, también compartió la emoción por la llegada de su hijo.

Durante el festejo, no pudieron faltar las muestras de cariño por parte de sus seres queridos, entre ellos su suegra, Carmen Loyola Barajas, así como su mamá, Mónica Rodríguez Palacios, quienes estuvieron atentas a cada detalle de la celebración.

Las hermanas de la festejada, Monse, Alondra y María José; la abuelita Elida Palacios; su tía Isela Lavador; las amigas Lupita, Jovis, Gali, Alma y María José, todas ellas participaron con entusiasmo compartiendo risas, juegos y lindos momentos durante la tarde.