Briana Suarez rodeada de amor en su fiesta de cumpleaños

Un feliz cumpleaños tuvo Briana Suarez que estuvo rodeada de su familia y sus amiguitos para celebrar su segundo aniversario de vida.

Frente a la mesa principal, que estuvo coloridamente decorada, le cantaron las mañanitas, apagó sus velitas y pidió sus 2 deseos correspondientes.

Su mamá Evelyn Suárez siempre estuvo a su lado y se desvivió para darle un día extraordinario donde los regalos, pastel, piñata y bolsitas no faltaron para sus amiguitos y familiares que estuvieron con ella compartiendo su alegría.

Sus padrinos Verónica, Polo, Jenny, Arturo y Neto le llevaron regalos; también fue consentida por sus abuelitos Polo Suárez y Verónica Ortegón; sus tíos Ernesto Aguayo, Juanita Ortegón y Yolanda Ortegón estuvieron presentes al igual que sus invitados que convivieron una divertida tarde con ella.