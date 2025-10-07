Hermanos Gael y Baruk Sánchez: Cumpleaños Infantil de Ensueño

En grande festejaron los hermanos Gael y Baruk Sánchez, quienes se vieron rodeados y consentidos por su familia y sus amiguitos para celebrar sus 8 y 9 años, respectivamente. La fiesta tuvo lugar en un salón de eventos infantiles donde sus invitados les cantaron las mañanitas frente a la mesa principal decorada con la temática de Roblox, juego favorito de los cumpleañeros, quienes además de abrazos y felicitaciones recibieron bonitos regalos. No faltó la presencia de su mamá, Ana Sánchez, quien se encargó de todos los detalles para brindarles un día especial a sus hijos y recibir a sus invitados como excelente anfitriona. Al evento acudieron los abuelos maternos Rosalva de Sánchez y Ricardo Sánchez; sus tíos Perla Sánchez y Ricardo Sánchez, además de Benita Flores, Mayra Valadez y Paty Valadez, quienes junto a los invitados disfrutaron de una rica merienda, sorpresas, antojitos y una cálida tarde con los cumpleañeros.