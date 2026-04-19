Brillith Ortiz celebra sus XV años con misa y fiesta

La joven Brillith Sugeidy Ortiz celebró su llegada de sus XV años de vida, lució radiante y feliz acompañada de su familia y sus amistades más allegadas quienes la colmaron de cariño y buenos deseos en su nueva etapa de vida.

La celebración dio inicio con una significativa misa de acción de gracias que tuvo lugar en la parroquia Santiago Apóstol, donde estuvo acompañada por sus seres queridos.

Sus padres, Luis Ortiz y Juanita García, fueron los encargados de acompañarla en este momento tan especial, igualmente lo hicieron sus hermanos, Víctor Ortiz y Cinthia Ortiz, compartiendo con ella cada instante de esta inolvidable celebración.

La festejada también contó con la presencia y bendiciones de su abuelita, Lucero García, así como de sus abuelitos paternos, Guadalupe de la Cruz Ortegón y José Ortiz Guerrero, quienes le brindaron muestras de cariño y buenos deseos.

Después de la misa, una elegante recepción esperó a la bella quinceañera; los abrazos, regalos y buenos deseos no faltaron. Entre los invitados especiales destacaron sus tíos José Felipe García García, Guadalupe Ceniceros y Carlos, además de Erick Alexis García Vargas y Gabriela Galindo Banda, quienes se sumaron a la celebración familiar.

Una cena-baile enmarcó innumerables momentos llenos de alegría, diversión y especiales sorpresas que hicieron de esa noche una inolvidable velada que Brillith Sugeidy disfrutó al máximo.