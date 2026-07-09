Erika Sánchez celebra su cumpleaños número 50 con familiares y amigos

Innumerables muestras de cariño y felicitaciones recibió Erika Sánchez, quien lució radiante y alegre en su celebración de su cumpleaños número 50.

La festejada compartió una agradable velada en compañía de familiares y amistades, quienes se dieron cita para acompañarla y desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida. El ambiente estuvo marcado por la convivencia, la alegría y los buenos deseos.

La reunión tuvo lugar en un salón de eventos sociales donde elegantes tonos dorados y rosas dieron un toque distinguido al festejo, mientras que un hermoso y llamativo pastel en colores dorados se convirtió en uno de los principales atractivos de la celebración, complementando el ambiente festivo que envolvió esta fecha tan especial.

Entre los asistentes estuvieron sus sobrinos, Marijosé Rodríguez y Fernando Muñoz; sus hermanos, Rodolfo, Verónica y María Elena Sánchez Ibarra; así como su hijo Mario Alberto y su nuera Carmen, quienes disfrutaron de la celebración junto a la homenajeada.

También compartieron este especial acontecimiento sus amigas Carmen Tijerina y Yajaira, quienes se unieron a las felicitaciones y contribuyeron a hacer de la ocasión un momento inolvidable.