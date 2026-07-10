Regina Barrón celebra su quinto cumpleaños con fiesta K-pop

Con alegría y carisma, Regina Barrón Córdova celebró su quinto cumpleaños con una divertida fiesta inspirada en la temática de K-pop, acompañada por familiares y amigos que se reunieron para compartir este especial acontecimiento.

La festejada fue consentida por sus padres, Juan Manuel Barrón y Noelia Córdova, quienes organizaron cada detalle para que Regina disfrutara de una inolvidable tarde llena de color, música y entretenimiento.

Durante la celebración también estuvieron presentes sus abuelos, Dora Alicia Reyna y Noé Córdova, así como sus padrinos, Brenda Córdova y Sergio de Santiago, quienes le expresaron su cariño y le desearon lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

La convivencia reunió además a sus primos Daniela, Valentina y Ricardo, así como a un grupo de amiguitos que participaron en las actividades preparadas para la ocasión. El ambiente festivo, la decoración alusiva al K-pop y los momentos de convivencia hicieron de este quinto aniversario un recuerdo inolvidable para la pequeña Regina y sus seres queridos.