Emotiva boda de Francisco Calderón y Mariela Valdez en Monclova

Conmovedores momentos surgieron en la ceremonia religiosa celebrada en la Iglesia del Espíritu Santo cuando Francisco Calderón y Mariela Valdez estrecharon sus manos y cruzaron sus miradas para expresar el 'si acepto', respuesta que abre un nuevo capítulo en sus vidas como nuevos esposos.

La novia estuvo acompañada por sus padres, José Jesús Valdez y Martha Irene Coronado, quienes orgullosos la entregaron en el altar. Por su parte, el novio contó con la presencia y apoyo de sus padres, Francisco Calderón Hurtado y María de Rosario Muñoz Robledo, quienes compartieron la alegría del enlace matrimonial.

Como testigos del novio participaron Alejandra Saucedo y Mauro Granados, mientras que por parte de la novia fungieron como testigos Jesús Valdez Coronado y Jessica López, quienes grabaron su firma en el acta ante el juez civil.

Este importante acontecimiento fue festejado con alegría y cariño por parte de familiares y amistades quienes recibieron con abrazos, felicitaciones y buenos deseos a los nuevos esposos en una elegante recepción que tuvo lugar en un exclusivo salón de la localidad.

En el marco de una cena-baile, las risas, divertidos y especiales momentos fueron parte de una inolvidable velada en que Mariela y Francisco iniciaron una nueva etapa de amor y compromiso.