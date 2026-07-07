Camila Nathaly celebra sus XV años con misa en La Mayo

Radiante, alegre y muy emocionada, Camila Nathaly celebró sus XV años con una significativa misa de acción de gracias en la Iglesia de La Mayo, donde estuvo acompañada por sus familiares y amistades cercanas.

La festejada agradeció al creador por la oportunidad de llegar a esta importante etapa de su vida, rodeada del cariño y las bendiciones de sus seres queridos.

Sus padres, José Manuel Ortiz y Nallely González, compartieron con orgullo este momento especial, acompañándola durante la celebración. También estuvo presente su hermana, Grettel, quien se unió a las felicitaciones y buenos deseos para la festejada.

Los abuelos de Camila Nathaly, María de los Ángeles y Oscar Francisco, participaron en la ceremonia, refrendando el cariño y apoyo que siempre le han brindado.

Asimismo, sus primos Sebastián, Esteban, Karla y Asaid, así como sus tías Claudia y Brenda, fueron parte de esta memorable celebración familiar, en la que no faltaron las muestras de afecto y las felicitaciones para la quinceañera.