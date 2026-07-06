Andrea Mona celebra su despedida de soltera en un emotivo evento

Rodeada del cariño de sus seres más cercanos, Andrea Mona protagonizó una emotiva despedida de soltera organizada con motivo de su próximo matrimonio con su prometido Alan Ibarra, cuya boda se celebrará el próximo 29 de agosto.

La cita fue en un salón de eventos sociales donde familiares y amigas se reunieron para compartir una agradable convivencia en honor de la futura novia, en un ambiente de buenos deseos y entusiasmo por la nueva etapa que está por comenzar.

La organización del evento estuvo a cargo de la mamá de la novia, Lizeth Reyes, y de la mamá del novio, Cecilia Campos, quienes prepararon cada detalle para brindar una celebración especial a Andrea.

Durante la reunión también estuvieron presentes Ximena de los Santos, cuñada de la festejada, así como su hermana, Liz, quienes compartieron este significativo momento junto a familiares y amistades.

Entre las invitadas asistieron Fer, Deisy, Melisa y Fátima, quienes acompañaron a la novia y le expresaron sus mejores deseos rumbo a su enlace matrimonial.