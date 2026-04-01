Familia y amigos festejan a Carmen Padilla en su baby shower

La alegría y el cariño fueron compartidos por familiares y amistades de Carmen Alejandra Padilla, quien en próximas fechas dará a luz a su bebé Lia Alejandra. Por ello, fue homenajeada con un emotivo festejo prenatal en espera de la llegada de su pequeña hija, quien nacerá a principios del mes de abril.

Su mamá, Norma Alicia González Galván, y su suegra, Olivia Olivo Salas, se esmeraron juntas en la organización del baby shower, cuidando cada detalle para hacer de esta reunión un momento inolvidable.

Durante la celebración, Carmen Alejandra estuvo acompañada por sus queridas tías Deyanira, Mirna Marisela, Lucía Alejandra, María del Carmen y Cristina Vázquez, así como por su hermana Norma Alicia Padilla González. También se dieron cita sus cuñadas Laura Sepúlveda, Nadia Sepúlveda y Martha Carolina Lara de Padilla.

También contó con la presencia de sus amigas África, Daniela, Ana Elisa, Gladys Lira y Crisela Balderas, además de sus primas Denisse Torres, Karen Uribe, Arizbeth González, Valeria Solís e Ingrid Padilla.

Las madrinas Lina Miranda, Carmen Ballesteros y Martha Aguilar no se perdieron este momento tan especial y acompañaron a la futura mamá. Por supuesto, no podía faltar el orgulloso papá, Jesús Sepúlveda, quien acompañó a su esposa en esta significativa etapa de sus vidas.

Entre felicitaciones, buenos deseos y detalles llenos de ternura, la festejada disfrutó de un día muy especial en honor a la pronta llegada de la pequeña Lia Alejandra, quien ya es esperada con enorme amor por toda su familia.