Meredith Sánchez Olveda Celebra 2 Años con Fiesta Especial

Meredith Sánchez Olveda es la cumpleañera a la que consintieron con una bonita fiesta para celebrar sus 2 años de vida. Sus padres, Edwin Sánchez y Rocío Olveda, fueron los organizadores de este evento e hicieron extensiva la invitación a familiares y amistades para compartir la alegría de la familia y de su hija en especial. La cita fue en un salón de eventos infantiles donde Meredith recibió felicitaciones, abrazos y muchos regalos de parte de sus invitados, quienes también le cantaron las mañanitas junto al pastel. Una tarde de diversión, risas y gratas sorpresas hicieron especial la jornada para la cumpleañera, quien se mostró feliz y complacida por tan especiales detalles y emotivos momentos.