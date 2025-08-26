Verónica Janeth Cruz celebra 53 años rodeada de amor

Muy consentida estuvo Verónica Janeth Cruz por su familia y sus amistades en la fiesta de cumpleaños que se hizo en su honor para celebrar sus 53 años de vida cumplidos.

La cita fue en un salón de eventos de la localidad donde las invitadas que acudieron tuvieron la oportunidad de expresar sus buenos deseos y su alegría a la cumpleañera, además de llevarle bonitos presentes.

Una rica merienda y antojitos acompañaron las risas y conversaciones que consumieron una cálida y divertida tarde con la cumpleañera después de cantarle las mañanitas.

Entre las presentes estuvieron su hija Paola; su tía María Isabel Coronado; su hermana Blanca Cruz, sus sobrinas María Fernanda y María Luisa.