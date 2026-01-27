Daphne Gissell celebra su baby shower en un exclusivo salón

La alegría y encantadores detalles no faltaron en el elegante baby shower que hicieron para celebrar la próxima llegada de Daphne Gissell, la primera hija del matrimonio conformado por Ashley García y su esposo Ángel Acevedo, quien nacerá el próximo mes de febrero.

La futura mamá fue consentida con muestras de cariño, buenos deseos y gratas sorpresas durante esta especial reunión que tuvo lugar en un exclusivo salón de eventos de la localidad, la cual fue organizada con gran cariño por Yudith García, Damaris García y Clara Viveros, quienes cuidaron cada detalle para hacer de este evento un momento inolvidable.

La festejada tuvo contó con la presencia de su mamá, Damaris García Rivera, así como su suegra, Clara Viveros, quienes compartieron la emoción de este suceso. También estuvieron presentes sus hermanas Grettel y Giovanna, además de numerosas tías, entre ellas Angélica, Mary, Hilda, Yudith, Niria, Norma, Alejandra, Clara, Deyanira y Telma, así como sus tíos Gabriel, Roberto, Ángel y César.

No faltó la presencia de los futuros abuelos, Saúl y Damaris, quienes se sumaron a la celebración de la futura integrante de la familia Daphne que pronto llegará para llenar de amor y felicidad a toda la familia.