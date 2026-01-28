Fiesta infantil para Luna y Lia: celebración en salón de eventos

Las pequeñas Luna y Lia fueron consentidas con regalos y sorpresas en la fiesta que les organizaron para celebrar sus cumpleaños 7 y 2 respectivamente.

Sus padres Eduardo y Jessica, con todo el amor, organizaron cada detalle para que las festejadas disfrutaran de un día inolvidable, rodeadas del cariño de la familia y sus amiguitas y amiguitos en una reunión que tuvo lugar en un salón de eventos infantiles.

En la celebración no faltó la presencia de la querida abuelita Martha, quien no se perdió de esos momentos especiales. También acudieron las primas, sus tíos Ricardo y Silvia, y Cesar y Mariel, quienes se unieron a la convivencia y colmaron a Luna y Lia de felicitaciones y buenos deseos.

Después que les cantaron las mañanitas y colmaron de regalos a las cumpleañeras, los asistentes compartieron la alegría de la familia en una tarde de merienda, antojitos, juegos y momentos de alegría que seguro llevarán por siempre en su memoria.