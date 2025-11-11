Priscila Leyva celebra su baby shower en Monclova con familiares y amigos

En un ambiente lleno de alegría, amor y ternura, se llevó a cabo un baby shower en honor a Priscila Leyva, quien con gran ilusión se encuentra en la dulce espera de su bebé Amelia, prevista para nacer el próximo 4 de diciembre.

El festejo tuvo lugar en salón de la localidad, donde familiares y amigas se reunieron para compartir con la futura mamá momentos de felicidad y buenos deseos de este próximo suceso.

La celebración fue organizada con esmero por su mamá, Flor Sarabia, y su suegra, Poli Zúñiga, quienes llenaron el evento de detalles encantadores donde los tonos pastel hasta los divertidos juegos y una deliciosa mesa de postres le dieron a la reunión un toque inolvidable.

Acompañaron a Priscila en esta emotiva ocasión su esposo Gerardo Santillana, así como sus hermanas Fanny, Paloma y Daniela, su cuñada Victoria, y un grupo de entrañables amigas que no quisieron perderse este momento tan especial, entre ellas Irma, Berenice, Alejandra, Sarai, Valeria, Idalia, Grecia, Michell y Natalia.

Entre risas, obsequios y buenos deseos, Priscila recibió innumerables muestras de cariño, destacando la emoción por la pronta llegada de la pequeña Amelia, quien sin duda será motivo de gran felicidad para las familias Leyva y Santillana.