Familia y amigos se reúnen para festejar el cumpleaños de Thiago Santiago

Un alegre y colorido festejo tuvo lugar en la celebración del tercer cumpleaños de Thiago Santiago, quien disfrutó de una tarde llena de juegos, sorpresas y mucha diversión junto a sus seres queridos.

Sus orgullosos padres, Sabrina Alvarado y Ricardo Cruz, fueron los atentos anfitriones de la fiesta, cuidando cada detalle para que su hijo disfrutara de un día inolvidable.

En esta ocasión tan especial acompañaron al pequeño sus abuelos maternos, José Antonio y Dora Elia, así como sus abuelos paternos, Mary Macías y Luis Fernando Cruz, quienes llenaron de cariño y regalos al consentido de la familia.

También estuvieron presentes sus queridos padrinos, Melina y Rubén, además de su tía Mary Macías y su primo Emiliano, quienes compartieron momentos llenos de alegría.

No podían faltar los tíos Fernando y Bárbara, la bisabuela Ana María López, y las tías Jovita, Blanca, Yarali, Cynthia y Divany, quienes con su presencia y buenos deseos contribuyeron a hacer aún más especial la ocasión.

El festejo reunió además a varios amiguitos e invitados, que disfrutaron de deliciosos bocadillos, golosinas, pastel y muchas risas, en un ambiente de amor y felicidad.