Emotiva unión en matrimonio de Mauren Morales y Joel Delgado

Un día muy especial celebraron los novios Mauren Morales y Joel Delgado, quienes después de una bonita relación de noviazgo, decidieron escribir una nueva página en sus vidas uniéndose en matrimonio.

Emotivos y conmovedores momentos sucedieron cuando ambos, tomados de la mano ante el juez, expresaron su consentimiento de aceptarse como esposos, amarse y respetarse por el resto de sus vidas.

Sus firmas fueron grabadas con tinta y en papel en el acta donde también les acompañaron los padres de la novia, Sergio Morales y Leticia Benítez; la mamá del novio, Rubí García; los testigos del novio, Gissel García y Brayan Mata; además, los testigos de la novia, quienes con su firma hicieron legítimo dicho enlace nupcial.

La dicha y felicidad reinó en la gran recepción donde Mauren y Joel compartieron su alegría con su familia y sus amistades en el marco de una cena baile en la que vivieron una divertida e inolvidable velada.