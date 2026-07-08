Emotiva ceremonia de XV años de Anyi Martínez

Radiante, alegre y llena de ilusión, Anyi Martínez celebró la llegada de sus XV años con una emotiva ceremonia religiosa que tuvo lugar en la parroquia de San Francisco de Asís, donde estuvo acompañada de sus seres queridos.

Durante la celebración, la quinceañera elevó una oración de agradecimiento por esta importante etapa de su vida, en un ambiente de fe y unión familiar.

Al término de la misa, en una elegante recepción, la quinceañera recibió numerosas felicitaciones y buenos deseos de quienes compartieron con ella este inolvidable acontecimiento. Entre las personas que la acompañaron estuvieron su madre, Mayra Ledezma Ibarra, y su padrino, Jaziel Gutiérrez, quienes tuvieron una participación especial durante la ceremonia. También estuvieron presentes sus abuelos, Bertha Ibarra y Moisés Ledezma; su prima Vanessa Ledezma; sus tíos Carlos Ibarra y Magda Ibarra; además de sus familiares provenientes de Estados Unidos, Selene, Patricia y José.

La celebración reunió además a un grupo de amigas de la festejada, quienes compartieron con ella una inolvidable velada llena de sorpresas y memorables eventos que surgieron en el marco de una cena-baile.