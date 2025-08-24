Emotiva celebración de XV años para América Lizeth Sánchez

América Lizeth Sánchez fue la reina de la fiesta y consentida por sus seres queridos e invitados que asistieron para celebrarle sus XV años de vida cumplidos.

La cita fue en un distinguido salón de eventos donde sus padres José Alberto Sánchez y Guadalupe Plata la escoltaron para hacer el recorrido en la pista de baile donde fue presentada en sociedad ante los vítores y aplausos de sus invitados.

Sus hermanos Jesús Fabián y Luis Alberto también formaron parte de la corte de honor y los primeros en felicitar a la festejada.

Entre los presentes también estuvieron su abuelita paterna Olivia Puente, sus tíos Héctor Medrano, Mayra Plata y Arturo Plata quienes junto a los invitados felicitaron a la quinceañera, le dieron abrazos y regalos, además de compartir su alegría en una gran fiesta llena de gratas sorpresas, divertidos y conmovedores momentos que matizaron una inolvidable velada para América Lizeth.