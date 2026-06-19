Berenice Abigail celebra sus XV años rodeada de seres queridos

Con el corazón lleno de ilusiones, Berenice Abigail celebró la llegada de sus esperados XV años, una fecha muy especial que compartió junto a sus seres queridos, quienes la acompañaron para hacer de este acontecimiento un recuerdo inolvidable.

Durante la celebración, Berenice recibió numerosas muestras de afecto y buenos deseos por parte de familiares y amistades que se dieron cita para felicitarla en esta importante etapa de su vida.

La recepción tuvo lugar en un salón de eventos sociales de la localidad donde recorrió la pista de baile ante la admiración y aplausos de los presentes. Su mamá, María del Carmen Delgado, se mostró muy emocionada al ver a su hija disfrutar de una celebración tan especial. Entre las personas que compartieron este significativo momento estuvieron sus queridos abuelitos, María Dolores Rodríguez e Ismael Requelma, quienes expresaron su orgullo y cariño hacia la festejada. Asimismo.

La festejada también estuvo acompañada por sus hermanos, Nancy Flores y David Flores, quienes le brindaron todo su apoyo y afecto durante la reunión. De igual manera, su sobrina Jocelyn Campos Flores formó parte de la alegre convivencia familiar.

Las amigas de Berenice no dejaron pasar la oportunidad de acompañarla y compartir momentos de diversión, fotografías y buenos deseos, contribuyendo a crear un ambiente lleno de alegría y entusiasmo.