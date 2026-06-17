Alondra Isabel Morales celebra sus quince años con emotiva ceremonia

Rodeada del cariño de su familia y seres queridos, la joven Alondra Isabel Morales celebró la llegada de sus esperados quince años de vida con una emotiva ceremonia religiosa realizada en la Iglesia San José Obrero, donde agradeció a Dios por las bendiciones recibidas.

La quinceañera estuvo acompañada por sus orgullosos padres, Hugo Alberto Mascorro y Alexis Rivera, quienes compartieron con ella este significativo acontecimiento que marca una nueva etapa en su vida.

Durante la celebración también estuvieron presentes sus hermanos, Erick Morales y Fernanda Morales, quienes le expresaron su cariño y los mejores deseos para su futuro. De igual manera, los padrinos de bautizo Poly Zúñiga y Gerardo Santillán acompañaron a Alondra en este importante momento, brindándole su apoyo y bendiciones.

Posterior a la ceremonia religiosa, Alondra fue recibida en una elegante fiesta que tuvo lugar en un salón de eventos donde los abrazos, efusivas muestras de afecto, regalos y felicitaciones no faltaron para la festejada.

Una cena-baile fue el marco de los inolvidables momentos que Alondra Isabel compartió con sus invitados, entre los cuales destacó su abuela paterna, Dolores Mascorro, así como sus abuelos Blanca Morales y Salomé Rivera, quienes se mostraron emocionados al compartir con la festejada esta fecha tan especial.