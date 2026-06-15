Emotiva misa y fiesta marcan los XV años de Fátima Camarillo

La elegancia y simpatía fueron personificadas por Fátima Camarillo Rivera, quien lució encantadora y bella en su festejo que se hizo en su honor con motivo de sus XV años de vida cumplidos, rodeada del cariño de familiares y amigos, quienes la acompañaron para compartir este importante acontecimiento en su vida.

La celebración inició con una emotiva misa de acción de gracias en la parroquia de Santiago Apóstol, donde elevó sus oraciones y agradeció por las bendiciones recibidas. Durante la ceremonia estuvo acompañada por sus orgullosos padres, Mario Alberto Camarillo y Jessica Rivera, así como por sus hermanos Tadeo y Marisa, quienes le expresaron su cariño y mejores deseos.

En la fiesta estuvieron sus abuelos maternos, Manuela Ramírez y Carlos Rivera, quienes compartieron con ella este inolvidable momento, así como la madrina Yolanda Camarillo, quien participó en esta significativa celebración.

Entre los invitados destacó la presencia de los tíos maternos Rodolfo, Mario, Adrián y Eligio; además de sus amigos Francisco, Mía, Yessica, Grecia y Marijose, quienes disfrutaron junto a Fátima de una agradable velada llena de alegría, música y momentos que serán recordados de por vida.