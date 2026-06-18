Contactanos

Clase

Festejan el nacimiento de Lía Estrella en Monclova

Familiares y amigos se unieron para celebrar la llegada de Lía Estrella, destacando la alegría de su hermana Mía.

Carlos Herrera
Por Carlos Herrera - 18 junio, 2026 - 07:52 p.m.
Desliza para ver la galeria de fotos
  • Festejan el nacimiento de Lía Estrella en Monclova

    Lia Estrella con sus padres y hermanita.

  • Festejan el nacimiento de Lía Estrella en Monclova

  • Festejan el nacimiento de Lía Estrella en Monclova

  • Festejan el nacimiento de Lía Estrella en Monclova

  • Festejan el nacimiento de Lía Estrella en Monclova

  • Festejan el nacimiento de Lía Estrella en Monclova
  • Festejan el nacimiento de Lía Estrella en Monclova
  • Festejan el nacimiento de Lía Estrella en Monclova
  • Festejan el nacimiento de Lía Estrella en Monclova
  • Festejan el nacimiento de Lía Estrella en Monclova

Un gran festejo lleno de alegría y esperanza se realizó en honor a Lía Estrella para darle la bienvenida a este mundo.

Ella nació el pasado 13 de abril de 2026, colmando de amor a sus padres, Francis Martínez y Joaquín Hernández, quienes compartieron este especial acontecimiento rodeados del cariño de familiares y seres queridos.

La pequeña estuvo acompañada por su hermana Mía, quien disfrutó cada momento de la convivencia preparada para festejar la llegada de la nueva integrante de la familia. La reunión contó con una deliciosa merienda, un hermoso pastel y una mesa principal decorada especialmente para la ocasión, creando un ambiente lleno de ternura y alegría.

 

Entre los asistentes se encontraban las tías de la bebé, Esmeralda Martínez y Brenda Martínez, así como Lidia Torres Martínez, tía de la mamá y organizadora del festejo. También compartió este especial momento Rubí Martínez, prima de la mamá, quien se sumó a las felicitaciones y buenos deseos para la pequeña Lía Estrella.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados